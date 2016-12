Jan Kooijman inspireerde Johan Nijenhuis tot stripfilm

"Blijkbaar is er iets substantieel veranderd in de verhoudingen tussen man en vrouw”, constateerde Nijenhuis. "Daar zit een film in."

Kooijman had geen behoefte aan een rol als stripper in de film. "We hebben in het verleden heel fijn samengewerkt. Maar zijn focus ligt op dit moment in zijn carrière niet op rollen waarvoor hij uit de kleren moet; dat snap ik ook wel."

De rol van bouwvakker die voor een stripcarrière gaat, ging naar Jim Bakkum. "Jim is een acteur die nog te vaak wordt onderschat; hij is heel erg gegroeid de afgelopen jaren. Ik heb zelden iemand zich met zoveel gedrevenheid op een rol zien werpen. En hij was bereid om bijna acht maanden lang naar de de sportschool te gaan om zijn lichaam optimaal af te trainen."

Nijenhuis, bekend van films als Verliefd op Ibiza en Rokjesdag, wilde met deze film iets anders doen dan een mozaïekvertelling. "Ik wilde heel bewust eens iets nieuws proberen: een film met één duidelijk hoofdpersonage die we de hele tijd volgen. Over de andere rollen komen we veel minder te weten dit keer."