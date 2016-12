Nederlandse radio- en tv-stations brengen eerbetoon aan George Michael

Online is er ook aandacht voor het overlijden van de zanger. De radiozender is een digitaal kanaal gestart als eerbetoon. Daarop zijn de grootste hits van de zondag overleden zanger te horen. Luisteraars kunnen bovendien hun favoriete nummers aanvragen en herinneringen aan het popicoon delen.

Op televisie wordt maandagavond Top 2000 a gogo (NPO 3, 19.30 uur) aangepast. Zo is een clip van Michael te zien en wordt aandacht besteed aan een interview met presentator Gerard Ekdom over de dood van de popartiest.

Ook medepresentator Gijs Staverman groeide op met de muziek van Michael en noemt hem zijn jeugdidool. "Het knappe vind ik dat hij zichzelf op muzikaal gebied steeds opnieuw heeft uitgevonden." Staverman noemt het album Faith uit 1987 met daarop de hit I Want Your Sex en het album Older uit 1996 als belangrijke omslagpunten.

Fans reageren op de Top 2000-website met teksten als "Mijn tieneridool... geen behang was meer te zien op mijn kamer", "Kwam veel te laat uit de kast, en nu veel te vroeg in de kist. Ga hem missen" en "Popicoon, véééél te vroeg gestorven, steun aan alle fans". "Op Eerste Kerstdag beleefde George Michael letterlijk zijn Last Christmas".

De single met een "dubbele A-kant" bereikte in 1984 de tweede plek. Toen kerst voorbij was, draaiden dj's het plaatje om en met Everything She Wants verlengden ze het succes met enkele weken. Vier jaar later, in 1998, werd Last Christmas opnieuw uitgebracht. Het werd een bescheiden hit in de Nederlandse Top 40.

Top 2000

In de Top 2000, die sinds Eerste Kerstdag traditiegetrouw te horen is, komt Michael elf keer voor: acht keer solo (inclusief duetten met Queen en Elton John), twee keer met Wham! en een keer met de liefdadigheidsgroep Band Aid. Last Christmas van Wham! heeft met plek 530 de hoogste notering.

Maandagmiddag om 15.12 uur wordt Faith gedraaid. Om 16.42 uur is Father Figure te horen. Beide zijn solonummers van de zanger.

In het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum wordt gewerkt aan een wand waarop de overleden muziekhelden van 2016 te zien zijn. Naast George Michael zijn dat onder anderen Prince, David Bowie, Leonard Cohen, Glenn Frey (Eagles) en Maurice White (Earth, Wind & Fire).

George Michael overleed op 53-jarige leeftijd in zijn huis in Goring-on-Thames in Oxfordshire. Volgens zijn manager Michael Lippman is de zanger overleden aan de gevolgen van hartfalen.