Doodzieke Tijn ontpopt zich tot held van Serious Request

Tijns eigen favoriete kleur is roze en hij heeft nog geen teennagels gelakt, alleen van vingers. "Maar wat niet is, kan nog komen", zegt zijn vader, Gerrit Kolsteren. "Het mooiste vind ik dat Tijn iedereen na het nagels lakken een fijne dag toewenst. Het is zo'n sociale jongen."

Gerrit is apetrots op z'n zoon en zeer met hem begaan.

Tijn lijdt aan terminale hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks in Nederland bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. De zesjarige jongen heeft vermoedelijk nog hooguit een jaar te leven en had met zijn ouders besloten zich in te zetten voor de inzamelingsactie van Serious Request van NPO 3FM vanuit Breda.

Vriendinnetje

Wie geld doneerde kon zijn of haar nagels door Tijn of anderen laten lakken onder het motto Lak Aan. "Het idee om nagels te gaan lakken, had Tijn eigenlijk al een halfjaar", vertelt zijn vader. "Met zijn vriendinnetje Sanne speelt hij vaak met een make-up box en komt dan meestal met gekleurde nagels thuis."

Gerrit zegt dat Tijn en de rest van het gezin de grote impact, ook internationaal, nog niet helemaal beseffen. En op de vraag of ze nog een beetje hebben geslapen de afgelopen dagen, antwoordt hij: "De ene dag wat minder dan de andere."

Heel Nederland Lakt

Op sociale media was de actie al snel omgedoopt tot Heel Nederland Lakt. Het bescheiden streefbedrag was 100 euro. Maar door alle media-aandacht en het enthousiasme van het publiek stond de teller zaterdagavond al op bijna 2,5 miljoen euro.

"Op deze manier kunnen we de moeilijke periode waarin we zitten positieve vibe geven. Tijn heeft 100 procent het besef dat hij niet meer beter zal worden", aldus Gerrit. "Hij vroeg de artsen of hij volwassen zou worden. En toen hem was verteld dat dat niet zou gebeuren, telde hij van zestien jaar steeds verder af. Tijn weet wat hem staat te gebeuren."

Kindersterfte

De opbrengst van Serious Request wordt dit keer ingezet om kindersterfte door longontsteking tegen te gaan. Elk jaar overlijden wereldwijd zo'n 900.000 kinderen aan de ziekte. In het kielzog van de 3FM-actie krijgen ook de stichting Semmy en Dream or Donate veel aandacht en giften.

Semmy zet zich in om kinderen met hersenstamkanker een betere prognose te geven. Dream or Donate is een internationaal platform voor online crowdfunding. Maar Gerrit is eerst en vooral gericht op het doel van de actie van NPO 3FM. "We focussen nu op geld voor de strijd tegen longontsteking en hebben de rest even in de spreekwoordelijke ijskast gezet." Hij moet nog nadenken over hoe hij aandacht voor Tijns ziekte kan blijven vragen. "Voorlopig is het voor Tijn dankzij het Glazen Huis genieten, genieten, genieten."