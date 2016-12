Boerin Bertie wint Expeditie Robinson 2016

Steur (42) stond in de finale met oud-wielrenner Thomas Dekker en rapper Dio.

"Ik heb gewoon een beetje mijn eigen ding gedaan eigenlijk", zegt Steur tijdens de uitzending. Hierin werd teruggeblikt op het seizoen en werd de winnaar van de spannende finale bekendgemaakt.

Steur werd als eerste weggestemd uit de expeditie en zat vervolgens op afvallerseiland.

"Mentaal is Robinson het zwaarste wat ik ooit heb gedaan" zei Steur in een interview met het AD. De boerin ambieert geen televisiecarrière: "Ik zie mezelf niet als een presentatrice, en al helemaal niet in een realitysoap. Ik geloof niet dat mijn leven zo boeiend is. Nee, nu is het wel even mooi geweest."

De uitzending werd donderdagavond door bijna 1,6 miljoen mensen gezien, blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek (SKO).

Kandidaten

Andere kandidaten die dit jaar meededen aan Expeditie Robinson waren onder anderen realityster Dave Roelvink, Loïs Lane-zangeres Suzanne Klemann, Koos van Plateringen van Shownieuws, GTST-actrice Gaby Blaaser, wereldkampioen kitesurfen Jalou Langeree, rapper Kraantje Pappie, actrice Elle van Rijn, presentator JayJay Boske, actrice Chloé Leenheer, vlogger en presentatrice Anna Nooshin, presentator Lex Uiting, acteur Bartho Braat, en Miss Nederland Jessie Jazz Vuijks.

De presentatie van het vijftiende seizoen van Expeditie Robinson was dit seizoen in handen van Nicolette Kluijver en Dennis Weening. De vorige editie werd gewonnen door RTL-weervrouw Amara Onwuka.