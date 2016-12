Tussenstand van 1,8 miljoen euro voor Serious Request

De tussenstand stond vorig jaar op dit moment op 3,3 miljoen euro.

Een actie begonnen door de zesjarige ongeneeslijk zieke Tijn in het Glazen Huis in Breda heeft woensdag ook ruim 275.000 euro opgebracht. Tijn heeft nog een jaar te leven en had met zijn ouders besloten zich in te zetten voor de jaarlijkse inzamelingsactie.

De jongen lijdt aan hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Genezing is uitgesloten.

Wie geld doneert kon zijn of haar nagels laten lakken door Tijn onder het motto Lak Aan. Dat deed hij woensdag via een gat in het glas van het Glazen Huis. De animo om hieraan mee te werken was enorm.

Heel Holland Lakt

Op sociale media is de actie van de jongen al omgedoopt tot Heel Nederland Lakt. Naast tal van particulieren hebben ook bekende Nederlanders als Marco Borsato, dj Hardwell, Dorian van Rijsselberghe, PVV-leider Geert Wilders en Nick Schilder van Nick & Simon het initiatief omarmd.

Op sociale media laten ze hun gelakte nagels zien en dagen ze collega's en volgers uit dit voorbeeld te volgen of geld te geven. Met resultaat, want het bedrag steeg ook woensdagavond nog door.

Mark Rutte

Tussen de vele veilingen voor het goede doel, kan ook worden geboden op de mogelijkheid om in het Torentje een half uurtje koffie of thee te drinken met premier Mark Rutte. Het hoogste bod tot nu toe is 3000 euro. Er kan nog vier dagen worden geboden. De winnaar wordt begin 2017 verwacht in de werkkamer van de premier.

3FM Serious Request begon zondagavond toen de dj's Frank van der Lende en Domien Verschuuren zich lieten opsluiten in het Glazen Huis in Breda. Het is de eerste keer dat geen drie maar twee dj's zes dagen lang non-stop radio en televisie maken zonder te eten.