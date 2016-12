Cast derde seizoen Fargo nagenoeg compleet

Volgens The Wrap is de cast met het drietal vrijwel compleet.

Eerder werd al bekend dat Karan Soni, Fred Melamed, Mary Elizabeth Winstead, Carrie Coon, Scoot McNairy en Ewan McGregor hoofdrollen krijgen in het derde seizoen van de absurdistische misdaadserie. Vooral voor McGregor is een grote rol weggelegd, hij krijgt een dubbelrol als de broers Emmit en Ray Stussy.

Fargo, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1996, speelt zich af in verschillende tijdperken. De eerste serie, waarin Billy Bob Thornton de vreemde huurmoordenaar Lorne Malvo speelde, speelde zich af in 2006.

Serie misdaden

Voor seizoen twee gingen de makers ineens terug naar 1979. Het derde seizoen, dat in 2017 verschijnt, sluit aan op het eerste seizoen en zal gaan over een serie misdaden in 2010. Het is niet uitgesloten dat personages uit de eerste twee seizoenen terugkeren in het derde deel, maar vooralsnog is geen van de eerdere acteurs aan de cast toegevoegd.

Naast Thornton speelden onder anderen Colin Hanks, Martin Freeman en Kirsten Dunst in de eerdere seizoenen van de Fargo. De film waar de serie op is gebaseerd komt van de hand van Joel en Ethan Coen.