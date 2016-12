Duitse voorstellingen Blue Man Group en Sister Act staan stil bij aanslag

Dat heeft een woordvoerder van Stage Entertainment in Duitsland laten weten.

Stage Entertainment heeft twee theaters in Berlijn. In het Stage Theater des Westens speelt sinds medio oktober de Duitse versie van de musical Sister Act, met de Amsterdammer Alessandro Pierotti in een belangrijke bijrol. De Blue Man Group treedt al jaren op in het Stage Bluemax Theater in Berlijn.

Bedroefd

Net als in de andere theaters in Berlijn gaan de shows van Stage Entertainment door, laat de woordvoerder van het theaterbedrijf weten. "We zijn erg bedroefd en aangeslagen door de aanslag van gisteravond. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden."

Volgens de woordvoerder beginnen beide shows dinsdag met een verklaring waarmee de slachtoffers worden herdacht. Hij kan vooralsnog niet zeggen of de aanslag effect heeft op de bezoekersaantallen van de theaters. Toen afgelopen zomer in het winkelcentrum van München een bloedbad werd aangericht door een scholier, had dat volgens hem nauwelijks effect op de kaartverkoop aan de kassa's van de theaters.

