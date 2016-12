Meryl Streep geëerd door LGBT'ers

"Meryl Streep belichaamt alles van een echte bondgenoot van onze gemeenschap", zegt voorzitter Chad Griffin tegen The Hollywood Reporter.

Streep speelde de hoofdrol in meerdere films die populair zijn onder homoseksuele kijkers. De historische drama's Sophie's Choice en Silkwood zijn hier enkele voorbeelden van. Ook speelde zij in de musicals Mamma Mia!, Into the Woods en de film The Devil Wears Prada.

Streep krijgt de zogenoemde Ally for Equality Award voor 'buitengewone inspanningen op het gebied van LGBTQ'. De uitreiking is op 11 februari tijdens een ceremonie in New York.