LAKS ontvangt recordaantal klachten over vwo-examen Nederlands

Dat blijkt uit de statistieken van de klachtenlijn. In totaal deden ruim 40.000 scholieren het vwo-examen Nederlands.

Met deze cijfers is een nieuw record gevestigd. In 2016 stond de teller van het aantal klachten na één dag op 22.600 klachten. Toen deden 38.500 scholieren dit specifieke examen. In 2015 werd ook al een record gevestigd met het vwo-examen Nederlands.

De klachten gingen vrijwel allemaal over de inhoud van de examens. Net als in 2016 ontving het LAKS ook dit jaar heel veel klachten over de lengte; het examen zou weer veel te lang zijn geweest. Veel scholieren kwamen in tijdnood.

Spelfouten

Ook hadden veel leerlingen problemen met de open vragen. Bovendien zaten er volgens het LAKS meerdere spelfouten in het examen Nederlands.

Op Twitter klagen veel leraren ook over de problemen met het examen. Het CITO, de organisatie die de examens verzorgt, had na de problemen de afgelopen twee jaar beterschap beloofd.

Niet normaal

"We hebben de afgelopen twee jaar goede gesprekken met het CITO gehad, en doorgaans luisteren ze echt wel naar onze opmerkingen", laat een woordvoerder van LAKS weten. "We gaan na de examens maar weer rond de tafel zitten. Dit moet volgend jaar écht anders: het is niet normaal als bijna twee op de drie leerlingen zich melden met problemen."

De meeste klachten ooit kwamen in 2016 binnen over het havo-examen Engels, waar zich toen ruim 26.000 scholieren over meldden. Het LAKS vermoedt dat dit record in de loop van donderdag wordt verbroken.