TenneT voldeed volgens ACM niet aan de wet bij storing Diemen

Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald in een geschil dat de staalproducent Tata Steel had voorgelegd.

Door de storing zaten ruim een miljoen huishoudens in Noord-Holland en Flevoland ruim een uur zonder stroom. Ook het treinverkeer in het hele land werd verstoord, net als het vliegverkeer op Schiphol. Tata zegt flinke schade te hebben geleden doordat de productie bij de hoogovens in IJmuiden geruime tijd stil lag.

Uit eerder onderzoek bleek dat de storing een gevolg was van falende techniek en een menselijke fout. Een storing in een onderdeel van het net mag volgens de wet echter niet tot een stroomuitval leiden. TenneT heeft zich niet aan de norm gehouden door de manier waarop het station Diemen is ontworpen, aldus de ACM.

Elektriciteitsrekening

TenneT stelt in een reactie dat de elektriciteitsrekening fiks zal oplopen door de investeringen die nodig zijn om wel aan de wettelijke norm te voldoen. De beheerder noemt daarbij een totaalbedrag van zo'n 7 miljard euro.

De kans op storingen is nu al heel erg klein, stelt TenneT. De afgelopen tien jaar lag de beschikbaarheid van het hoogspanningsnet altijd op bijna 100 procent. Daarom is het volgens de netbeheerder onnodig en ,,maatschappelijk onwenselijk'' om zulke grote investeringen te doen.

100 miljoen euro

Maar de ACM komt op basis van eigen onderzoek tot een veel lager bedrag. Met aanpassingen aan een aantal belangrijke hoogspanningsstations kan het net volgens de toezichthouder al veel robuuster worden gemaakt.

"Met een relatief beperkte aanpassing op een aantal belangrijke hoogspanningsstations kan TenneT het risico op stroomuitval tijdens onderhoud sterk verminderen. Die aanpassing kost ongeveer 100 miljoen euro en dus niet 7 miljard euro zoals TenneT stelt", aldus de toezichthouder.