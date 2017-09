'Nederland verliest luchtvaartpositie niet zomaar door meer prijsvechters'

Andere luchthavens hebben helemaal niet de capaciteit om de positie van Schiphol over te nemen en sommige maatschappijen zorgen ook helemaal niet voor een verslechtering van de Nederlandse positie.

Dit zegt luchtvaartanalist Hans Heerkens in reactie op de uitspraken van KLM-topman Pieter Elbers van vorige week. Elbers riep in een interview met de Volkskrant Schiphol op een voorkeursbeleid in te voeren bij uitbreiding van luchthaven Lelystad, die onderdeel is van Schiphol.

De KLM-bestuurder wil dat prijsvechters die ruimte krijgen op Lelystad, plekken moeten opgeven op Schiphol en zo ruimte maken voor internationale vluchten. Elbers wees op de waarde van dit internationale netwerk van Schiphol voor de Nederlandse economie. "Een eerste vlucht naar Bangalore voegt meer toe dan de zoveelste naar Barcelona", zei Elbers in het interview.

Belangrijk voordeel

Volgens Heerkens verliest Nederland niet direct een belangrijk voordeel als het aandeel van prijsvechters zoals easyJet of Ryanair toeneemt. "Ik denk dat het meevalt. Ik weet ook niet of meneer Elbers dat nou goed kan onderbouwen. Ik snap het vanuit zijn perspectief wel hoor. Het is voor KLM het gunstigst als ze gewoon lekker kunnen blijven groeien."

Zelfs met een groter marktaandeel van de prijsvechters blijven de langeafstandsvluchten gewoon in Nederland, legt Heerkens uit. "En er komen ook steeds meer rechtstreekse langeafstandsvluchten van mensen die naar Nederland willen en niet willen overstappen."

Bereikbaarheid

"Een vliegveld heeft natuurlijk gevolgen voor bereikbaarheid van een land en voor een economie, maar zolang Nederland economisch aantrekkelijk blijft zal er verkeer naar Nederland komen. Dat moet je zo goed mogelijk accommoderen en dat kan op andere manieren dan alleen maar blind te varen op KLM."

Juridisch is het ook niet mogelijk om sommige vliegtuigmaatschappijen voorrang te geven op Schiphol, legt Heerkens uit. Van Europese regels mag dat zeker niet en mogelijk ook niet volgens Nederlandse regelgeving.

Concurrent

Maar volgens Heerkens is het niet per se nodig dat lowbudgetvliegers naar Lelystad gaan. Een partij zoals Easyjet wordt juist een concurrent van KLM, zegt hij. "Schiphol heeft juist een prachtige prijsvechter binnen de poorten." Easyjet kan ook fungeren als ‘feeder’ van KLM en mensen naar Schiphol brengen die later overstappen naar een KLM-vlucht. "KLM zou zich moeten toeleggen op die langeafstandsvluchten en dus in Europa meer vervoer overlaten aan anderen."

De nieuwe plekken op Lelystad zullen waarschijnlijk eerder ingenomen worden door de prijsvechters, denkt de analist. Deze partijen groeien nou eenmaal sneller. "Dat komt door het andere businessmodel. Dat is nou eenmaal concurrentie." Heerkens vindt ook dat KLM niet continu beschermd moet worden. "Stel dat we de oceaanstomers waren blijven steunen omdat er geen werkgelegenheid verloren mocht gaan. Dan hadden we nu helemaal geen werkgelegenheid gehad."