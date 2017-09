Provinciale Staten Brabant ontevreden over verkoopproces afvalverwerker Attero

De procedures worden aangepast om de Provinciale Staten in de toekomst eerder te informeren en te laten meebepalen, is vrijdag besloten tijdens een debat.

Attero maakte in het verleden deel uit van Essent. Het energiebedrijf is in 2009 voor de hoofdprijs (ruim 8 miljard euro) verkocht door provincies en gemeenten.

Het toenmalige Essent Milieu werd destijds nog niet van de hand gedaan. In 2013 werd het afvalbedrijf alsnog verkocht voor 170 miljoen euro.

In juni concludeerde de Zuidelijke Rekenkamer dat de Provinciale Staten onvoldoende betrokken zijn geweest bij het verkoopproces. De verkoop was doorgedrukt terwijl uitstel vermoedelijk een betere prijs had opgeleverd.