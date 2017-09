'President-commissaris Akzo had zich bescheidener op kunnen stellen'

Dat zei hij vrijdag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel over onder meer dat onderwerp.

Burgmans kreeg veel kritiek van een deel van de aandeelhouders en van PPG over zijn opstelling. Hem wordt ook verweten dat hij niet genoeg met aandeelhouders en andere betrokkenen zou hebben gesproken en ook onvoldoende zou hebben geluisterd.

Drie voorstellen van PPG tot een samengaan werden door AkzoNobel resoluut afgewezen. Een groep kritische aandeelhouders onder aanvoering van investeerder Elliott Advisors drong echter aan op overleg met PPG.

Dat verzoek werd zelfs tot in de rechtszaal besproken, waarbij ook het functioneren en de functie van Burgmans ter discussie werden gesteld.

Burgmans zei tijdens de vergadering zoals gepland aan het einde van zijn derde termijn medio 2018 op te stappen. Een stemming over zijn positie was volgens hem niet opportuun binnen de kaders van het Nederlands recht.

Serieus

De suggestie en verwijten dat AkzoNobel niet serieus op de toenaderingspogingen van branchegenoot PPG is ingegaan, zijn volgens Burgmans onterecht.

''De suggestie dat er nooit een serieus gesprek is geweest leg ik naast mij neer", zei Burgmans. ''Wij zijn met een open blik naar ze gegaan om te luisteren." Volgens de voorzitter van de raad van commissarissen zei PPG daar niets nieuws over het neergelegde overnamevoorstel.

In een presentatie voor de aandeelhouders werd ook gewezen op de risico's van mededingingsbezwaren rondom een eventuele samensmelting voor Akzo. Bovendien was er sprake van een cultuurverschil met de Amerikanen. Burgmans noemde de opstelling van de topman van PPG ''buitengewoon agressief".

Nieuwe topman

De aandeelhouders van AkzoNobel hebben vrijdag verder ingestemd met de benoeming van de nieuwe topman Thierry Vanlancker. Dat gebeurde op een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

De Belg Vanlancker was voorgedragen als opvolger van Ton Büchner, die in juli zijn functie neerlegde wegens gezondheidsproblemen. Büchner was aan het begin van zijn tijd als topman bij Akzo ook al enige tijd afwezig wegens een burn-out.

De benoeming leverde nog wat vragen op over de beloning van Vanlancker, maar uiteindelijk gaf 98,01 procent van de aandeelhouders groen licht. Ruim 70 procent van de aandeelhouders was aanwezig of liet zich vertegenwoordigen.

Vanlancker benadrukt dat hij van plan is het "unieke ingeslagen pad" voort te zetten. De beslissing om de Amerikaanse branchegenoot PPG de deur te wijzen is volgens de nieuwe topman unaniem genomen door de top van het bedrijf.

Castella

Vrijdag werd bekend dat ook financieel topvrouw Maëlys Castella terugtreedt wegens gezondheidsklachten. President-commissaris Antony Burgmans vroeg zich tijdens de vergadering hardop af of hem ook iets te verwijten valt in de situatie met Büchner en Castella.

Hij concludeert dat sprake was van een "bijna bizar" toeval, maar zal wel kijken of er nog lessen te trekken zijn uit hun vertrek.

Winstwaarschuwing

Om de aandeelhouders een alternatief te bieden voor de dollars die PPG bood, kwam AkzoNobel eerder dit jaar met eigen plannen om de beurswaarde te verhogen. Daarbij worden de verf- en chemietak van AkzoNobel gesplitst.

Die splitsing ligt op koers, maar de plannen voor verbetering van de winstgevendheid komen nog onvoldoende van de grond. Om die reden liet de onderneming vrijdag weten haar winstprognose te verlagen.

De winst zal wel stijgen ten opzichte van 2016, maar de geplande verbetering met 100 miljoen euro wordt niet gehaald.