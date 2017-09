Aandeelhouders akkoord met nieuwe topman Akzo

De Belg Vanlancker was voorgedragen als opvolger van Ton Büchner, die in juli zijn functie neerlegde wegens gezondheidsproblemen. Büchner was aan het begin van zijn tijd als topman bij Akzo ook al enige tijd afwezig wegens een burnout.

De benoeming leverde nog wat vragen op over de beloning van Vanlancker, maar uiteindelijk gaf 98,01 procent van de aandeelhouders groen licht. Ruim 70 procent van de aandeelhouders was aanwezig of liet zich vertegenwoordigen.

Vrijdag werd bekend dat ook financieel topvrouw Maëlys Castella terugtreedt wegens gezondheidsklachten. Daarbij gaf de onderneming ook een winstwaarschuwing.

Verwijten

President-commissaris Antony Burgmans vroeg zich tijdens de BAVA hardop af of hem iets te verwijten is bij de situatie met Büchner en Castella. Hij concludeerde dat sprake was van een "bijna bizar" toeval, maar zal wel kijken of er nog lessen te trekken zijn uit beide vertrekken.

Vanlancker benadrukte dat hij van plan is het "unieke ingeslagen pad" voort te zetten.

De beslissing om de Amerikaanse branchegenoot PPG de deur te wijzen was, benadrukte hij, unaniem genomen door de top van het bedrijf.