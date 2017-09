'Miljardenboete dreigt voor Peugeot in dieselschandaal'

De krant baseert zich daarbij op documenten van de fraudewaakhond van het Franse ministerie van Economische Zaken. De boete-omvang zou zo'n 10 procent van de jaaromzet zijn.

In april werd duidelijk dat justitie in Frankrijk een officieel onderzoek doet bij PSA Peugeot Citroën. Het concern wordt ervan beschuldigd te hebben gesjoemeld met de uitstootwaarden van dieselwagens.

Het autoconcern zegt in een reactie dat het niets gehoord heeft van de autoriteiten over de voortgang van het onderzoek. Peugeot is ontzet dat informatie hoerover op straat is komen te liggen en gaat daar mogelijk werk van maken. Ook spreekt het bedrijf opnieuw de beschuldigingen tegen.

Volkswagen

PSA is niet de eerste autobouwer die onder de loep wordt genomen in Frankrijk. Zo begon het OM er eerder ook al onderzoeken naar mogelijke fraude bij branchegenoten Renault en Fiat Chrysler.

De autowereld is al sinds september 2015 in de ban van het dieselschandaal. Toen bleek dat Volkswagen jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen auto's.

De kwestie heeft al geleid tot vele miljarden aan boetes voor het Duitse concern.