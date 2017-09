‘Beursgang via lege huls wordt aan banden gelegd’

Dat meldt het FD op basis van anonieme bronnen. De krant benadrukt dat beursuitbater Euronext deze 'reverse listings' niet wil verbieden, maar de regels wel flink wil verscherpen.

Door via een lege huls naar de beurs te gaan, kunnen bedrijven veel rompslomp vermijden. Ze hoeven geen prospectus te overleggen en beurswaakhond AFM blijft buiten beeld.

Prospectus

Euronext wil dat volgens het FD veranderen. Hoe dat precies gaat gebeuren, is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk wordt een prospectus verplicht gesteld of gaat het orgaan de Listing Board zich buigen over dit soort nieuwkomers.

De regels zouden ook met terugwerkende kracht gaan gelden voor bedrijven die nu in Amsterdam genoteerd staan en via een reverse listing naar de beurs zijn gebracht.

VEB

De handel in lege hulzen is de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) al langer een doorn in het oog. Door het ontbreken van een prospectus is het voor beleggers moeilijk om verhaal te halen als het misgaat bij deze bedrijven, zegt de belangenclub.

Een ander bezwaar tegen deze fondsen is dat beleggers vaak geen idee hebben waar ze hun geld in steken, dat de koersen vaak alle kanten op schieten en dat grootaandeelhouders makkelijk de bedrijfsvoering naar hun hand kunnen zetten.

Verwant aan de praktijk van reverse listing is de zogenoemde 'special purpose acquisition companies'. Daarbij wordt een beursfonds gestart zonder dat daar een bedrijf aan is verbonden.