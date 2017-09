Meer passagiers, maar minder vracht voor KLM

Bij de vrachtdivisie van KLM was sprake van een verdere daling van het vrachtvervoer met 2,8 procent op jaarbasis. Wel waren de vliegtuigen van KLM Cargo wat meer gevuld, doordat ook de capaciteit is afgenomen.

Het aantal kilometers dat die reizigers bij elkaar hebben afgelegd, is veel minder sterk toegenomen. Het gaat om een toename van 2,6 procent. Dat komt doordat KLM veel sterker heeft ingezet op kortere vluchten.

Het aanbod naar bestemmingen binnen Europa was in augustus ruim 8 procent groter dan een jaar eerder. Op lange vluchten was die groei maar 0,4 procent.

Vollere vliegtuigen

Gemiddeld genomen waren de toestellen van KLM vorige maand voor 91,4 procent gevuld. Dat betekent een stijging van de bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, van 0,7 procentpunt.

Bij Air France en zijn regionale dochter HOP! zijn in augustus in totaal 4,6 miljoen mensen aan boord gestapt. Dat is 5,1 procent meer in vergelijking met augustus 2016. De gemiddelde bezettingsgraad is met 2,1 procentpunt verbeterd tot 88,5 procent.

De groei zit meer in de korte en middellange vluchten dan in de intercontinentale.

Transavia

Prijsvechter Transavia heeft in de belangrijke vakantiemaand ruim 1,7 miljoen passagiers verwelkomd. Dat komt neer op een groei van 3 procent. Dat was genoeg om gemiddeld 93,6 procent van de stoelen aan boord te vullen, een verbetering van 1,5 procentpunt. Toch blijft de bezetting achter vergeleken met bijvoorbeeld Ryanair en easyJet.

Air France-KLM meldt verder dat de ticketprijzen ook in augustus duidelijk hoger lagen dan een jaar eerder. Het bedrijf liet bij de presentatie van de halfjaarcijfers in juli al weten, in tegenstelling tot sommige branchegenoten, voor de rest van dit jaar een verdere stijging te voorzien.