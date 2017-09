Ziekteverlof financieel directeur nieuwe tegenslag voor Akzo

Controller Hans De Vriese neemt waar als financieel bestuurder, totdat een definitieve opvolger is gevonden. Castella zal wel terugkeren in een hoge managementfunctie bij AkzoNobel.

''Pech? Zo zou je het kunnen zeggen'', zei president-commissaris Antony Burgmans. In ieder geval hebben de tegenslagen niets met elkaar te maken. ''Een bizar toeval, zeer zeldzaam'', verzekerde hij. Wat Castella precies mankeert, wilde hij niet zeggen. ''Dat is een privékwestie. Bovendien zijn wij geen van allen arts''.

Beleggers reageerden geschrokken en zetten het aandeel op de beurs tot bijna 4 procent lager. Analisten van Bernstein merken op dat zij al langer het idee hebben dat er te veel tegelijk speelt bij AkzoNobel. ''Het nieuws van vandaag versterkt die zorgen'', schrijven zij in een commentaar.

Aandeelhoudersvergadering

De winstwaarschuwing en het uitvallen van Castella komen uitgerekend op de dag dat AkzoNobel een extra aandeelhoudersvergadering houdt.

De top van AkzoNobel staat al het hele jaar onder hoge druk. Concurrent PPG Industries benaderde het bedrijf met een overnamevoorstel. Toen dat werd afgewezen, kreeg AkzoNobel te maken met morrende investeerders, die aandrongen op het vertrek van Burgmans. Het vertrouwen van investeerders heeft een fikse deuk gekregen door het gevecht met PPG Industries.

Om de aandeelhouders een alternatief te bieden voor de dollars die PPG bood, kwam AkzoNobel eerder dit jaar met eigen plannen om de beurswaarde te verhogen.

De splitsing in een verf- en een chemiedeel ligt op koers, maar de plannen voor verbetering van de winstgevendheid komen nog onvoldoende van de grond.

Wisselkoerseffecten

Dat komt doordat het bedrijf langer dan het had verwacht last houdt van onder meer nadelige wisselkoerseffecten, duurdere grondstoffen en een dip in de vraag naar coatings voor met name schepen. Daar komt bij dat de productie in de Verenigde Staten momenteel gehinderd wordt door de gevolgen van de orkaan Harvey.

Dit jaar had de winst voor rente en belasting al met 100 miljoen euro moeten stijgen. Dat doel wordt mogelijk niet gehaald, al rekent AkzoNobel nog wel op een verbetering van het resultaat. Een strakkere aansturing van de organisatie moet ervoor zorgen dat de doelstellingen voor 2020 wel worden gehaald.