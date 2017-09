Medicijnproducent Eli Lilly and Company schrapt duizenden banen

Door te bezuinigen op de vaste lasten wil Eli Lilly and Company ruimte vrijmaken voor investeringen in onder meer nieuwe geneesmiddelen. Volgens topman David Ricks heeft het bedrijf een overvloed aan veelbelovende middelen in ontwikkeling.

Eli Lilly and Company verwacht van het overgrote deel van de boventallige medewerkers af te kunnen komen via een regeling voor vervroegd pensioen in de Verenigde Staten.

Verder worden sommige productielocaties gesloten of samengevoegd. De eenmalige kosten van de afslankoperatie worden geraamd op zo'n 1,2 miljard dollar.