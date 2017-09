Nederland krijgt eerste herbruikbare viaduct

Voor de bouwplannen wordt samengewerkt met een aantal andere bedrijven en Rijkswaterstaat. Waar het herbruikbare viaduct komt, is nog niet bekend. De bouw begint volgend jaar.

Het viaduct is opgebouwd uit modules die een beetje lijken op legosteentjes, zo legt directeur Wilfrith van der Meer van Van Hattum en Blankevoort uit. Het ontwerp is volgens hem af, maar is nog wel een soort prototype "waarmee we onszelf en de markt uitdagen om met betere versies te komen".

Het ontwerpen van gebouwen en infrastructuur zodat die later in delen hergebruikt, gerecycled of eventueel in hun geheel elders weer opgebouwd kunnen worden, staat volop de belangstelling. Met dit zogeheten circulaire bouwen wordt volop geëxperimenteerd. Zo bouwde ABN AMRO op de Amsterdamse Zuidas een circulair gebouw en werken Ballast Nedam en Strukton samen aan een circulair horecapaviljoen dat bij Utrecht Centraal moet verrijzen.