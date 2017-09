België legt CETA-verdrag voor aan EU-hof

Het land wil met name een oordeel over het omstreden systeem voor conflictbeslechting, het zogenoemde Investment Court System (ICS), dat in CETA is opgenomen.

Vicepremier Didier Reynders maakte woendag bekend het hof om advies te vragen. De stap volgt uit het verzet tegen CETA van de inmiddels afgetreden Waalse premier Paul Magnette.

Geschillen

Hij stemde vorig jaar oktober in met het verdrag op voorwaarde dat het hof zou oordelen over het geschillenbeslechtingssysteem tussen staten en investeerders.

Critici, waaronder linkse politici, vakbonden en milieu-organisaties, vinden dat grote ondernemingen in dit systeem te veel mogelijkheden krijgen om overheden juridisch aan te pakken.

CETA wordt voorlopig van kracht op 21 september. Het gaat dan met name om de handelsbepalingen. Onder meer het ICS treedt nog niet in werking. Dat gebeurt pas als alle EU-lidstaten CETA hebben geratificeerd.

Positief

De organisaties foodwatch, Milieudefensie, Greenpeace en Transnational Institute reageren positief op het Belgische besluit. ''Wij hebben ook in Nederland meermaals gevraagd om deze toets. Het is heel goed dat België dat nu wel doet", laat een woordvoerder namens de organisaties weten.

"We dreigen een verdrag ingerommeld te worden waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien. Wij vinden het dus onverantwoord dat een groot deel van dit verdrag al over twee weken voorlopig in werking treedt, voor onze Tweede Kamer erover besloten heeft."