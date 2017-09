'Aanbod kantoren in Randstad sterk gedaald dit jaar'

Het gaat om de regio's Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Schiphol, meldt makelaarsvereniging NVM Business.

Vooral in Amsterdam en Utrecht nam het kantorenaanbod flink af. In de hoofdstad is dat voor een groot deel het gevolg van de toegenomen ruimtebehoefte van grote internationale media- en internetbedrijven zoals Uber, Netflix en Amazon.

De schaarste op de kantorenmarkt zorgt ervoor dat de huurprijzen in de lift zitten. Met name in het centrum van Amsterdam gingen de huurprijzen in de eerste helft van dit jaar sterk omhoog.