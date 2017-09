Koper telde ruim 1 miljoen euro neer voor overname modeketen Witteveen

Dat blijkt uit het deze week gepubliceerde eerste faillissementsverslag over het bedrijf. In augustus werd duidelijk dat een groep investeerders, verenigd in het nieuw opgerichte Witteveen Retail B.V. een akkoord had gesloten met de curator van de failliete keten.

De nieuwe eigenaar is van plan zoveel mogelijk van de nu nog 72 winkels van het modeconcern te behouden. Ook heeft de koper beloofd tenminste 70 procent van de winkelmedewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Op de dag van het faillissement telde de keten 422 werknemers.

De curator heeft een tiental biedingen ontvangen na het opstellen van een bidbook. Met een aantal partijen is daarna onderhandeld.

Opeenstapeling

Het faillissement van Witteveen is volgens betrokkenen toe te schrijven aan een opeenstapeling van gebeurtenissen. Zo liepen de aantallen bezoekers en de omzetten al jaren terug. Hoewel de kledingstijl voor ouderen is veranderd, heeft de keten daar niet tijdig op ingespeeld. Bovendien werd pas twee jaar geleden een webwinkel gelanceerd.

Sinds 2013 is de onderneming verlieslatend en werd het lastiger de verplichtingen aan de Belastingdienst te voldoen. In 2017 werd tot en met 31 mei een verlies van ruim 1 miljoen euro geleden.

Betalingsregelingen werden maar "mondjesmaat" nagekomen. Nadat een laatste voorstel voor een betalingsregeling door Witteveen werd afgewezen, heeft de fiscus faillissement aangevraagd.

ABN Amro

Witteveen bankierde bij ABN Amro, waar verschillende kredietovereenkomsten mee liepen. Op 20 juli van dit jaar bedroeg de schuld aan ABN bijna 10,7 miljoen euro, exclusief rente en kosten.

Op de datum van het faillissement had Witteveen in de winkels en het distributiecentrum nog een voorraad met een inkoopwaarde van ongeveer 2,7 miljoen euro liggen. De voorraad is verpand aan ABN Amro. Tot aan de datum van de verkoop van de keten, is er nog een brutoverkoopopbrengst gerealiseerd van zo’n 1,9 miljoen euro.

Witteveen is opgericht in 1991. De keten verkocht damesmode in het hogere middensegment met een focus op 60-plusvrouwen.