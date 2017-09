Fors hoger verlies voor Hudson's Bay in eerste helft dit jaar

Het bedrijf zag de kosten oplopen, mede doordat het bezig is zijn eerste warenhuizen in Nederland te openen. Tegelijkertijd liep de omzet licht terug.

De totale winkelverkopen kwamen in de eerste jaarhelft uit op 6,5 miljard Canadese dollar (4,4 miljard euro). Dat is bijna 1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies liep sterk op, van 239 miljoen naar 422 miljoen Canadese dollar. Hudson's Bay had veel last van felle concurrentie en moest schermen met hoge kortingen om klanten naar zijn winkels te lokken.

Bestuursvoorzitter Richard Baker erkende in een toelichting dat Hudson's Bay het de afgelopen tijd niet gemakkelijk heeft gehad. Hij zei wel dat de daling van de vergelijkbare verkopen in het tweede kwartaal minder sterk was dan in de eerste drie maanden van 2017. Dat geeft vertrouwen voor het restant van het jaar, aldus de topman.

Nederland

Hudson's Bay opende deze week zijn eerste warenhuis in Nederland, aan het Rokin in Amsterdam. De komende weken volgen nog meer winkelopeningen in ons land. Het bedrijf is in Europa verder eigenaar van de Duitse keten Galeria Kaufhof en het Belgische Galeria Inno.

In Nederland hoopt Hudson's Bay zich van andere winkelketens te onderscheiden met service. Daarbij horen volgens het bedrijf zaken zoals een snelle wifi-verbinding, grote paskamers, een app en een horlogereparatiestation.

Niet alle aandeelhouders zijn enthousiast over de uitbreiding in Europa. Het bedrijf kreeg dit jaar te maken met een activistische investeerder, hedgefondsbaas Jonathan Litt, die ontevreden is over de huidige koers. Hij zou onder meer graag zien dat Hudson's Bay afscheid neemt zijn Europese warenhuisketens.