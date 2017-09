Shell investeert komende jaren een miljard dollar in Mexico

Volgens de lokale topman van Shell, Alberto De la Fuente, wil het bedrijf de rest van dit jaar wekelijks twee benzinestations openen. Eind deze maand moeten er al vijf of zes stations zijn geopend.

Anderhalf jaar geleden schrapte de Mexicaanse overheid het alleenrecht voor het lokale Pemex om brandstoffen te importeren. De maatregelen maken deel uit van een plan om buitenlandse investeerders aan te trekken.

Dit jaar worden geleidelijk per regio ook de door de overheid gereguleerde vaste prijzen aan de pomp losgelaten en dat betekent ook het einde van brandstofsubsidies. Dat leidde tot 20 procent hogere prijzen aan de pomp in sommige gebieden.

Brandstofdiefstal

Vooralsnog is er nog maar weinig brandstof geïmporteerd door private partijen. Dat komt onder meer doordat de infrastructuur nog in handen is van Pemex. Ook is brandstofdiefstal in Mexico een groot probleem.