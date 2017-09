Zuid-Afrikaanse economie komt uit recessie

Toen was er nog sprake van krimp met een herziene 0,6 procent.

Het was de tweede recessie in Zuid-Afrika in acht jaar, onder meer vanwege alle politieke tumult in het land, waardoor bedrijven en consumenten nerveus werden. Die politieke onrust leidde ook tot afwaarderingen van de kredietwaardigheid van Zuid-Afrika door kredietbeoordelaars.

Nu profiteert het land, een van de grootste economieën van Afrika, onder meer van de gestegen grondstofprijzen en een hogere productie in de landbouw.

Er kwamen ook cijfers over Nigeria, dat samen met Zuid-Afrika tot de sterkste economieën van het Afrikaanse continent behoort. Nigeria liet eveneens een recessie achter zich, met een groei van 0,6 procent op jaarbasis in het tweede kwartaal. In de voorgaande vijf kwartalen was er nog krimp. Dat was de zwaarste economische neergang in 25 jaar.

Nigeria profiteerde van een hogere productie in de olie-industrie en de landbouwsector. Het land is de grootste olieproducent van Afrika.

