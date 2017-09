Omzet transportsector 4,5 procent omhoog in tweede kwartaal

Ook het aantal bedrijven dat actief is in transport en logistiek groeide met 4,8 procent, blijkt woensdag uit de kwartaalmonitor transport en logistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzetgroei was merkbaar in bijna alle branches. Expediteurs gingen aan kop met een omzetgroei van 7,5 procent. De categorieën koeriers, goederenwegvervoer, luchtvaart en binnenvaart zagen de omzet met meer dan 5 procent toenemen.

Alleen laad-, los- en overslagbedrijven maakten geen omzetgroei door. Hun omzet bleef ongeveer gelijk aan die van een jaar geleden.

Luchtvaart

De omzetgroei in de luchtvaart was grotendeels te danken aan een flinke toename van het aantal reizigers. Nederlandse luchthavens ontvingen 10,5 procent meer passagiers.

In totaal reisden in het tweede kwartaal 20,4 miljoen personen via Nederlandse luchthavens. Nog nooit eerder was het aantal reizigers in een tweede kwartaal zo hoog.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in de transportsector is positief. Aan het begin van het derde kwartaal was het met 7,5 ongeveer even hoog als een kwartaal eerder. Ondernemers zijn iets minder positief over de omzetontwikkeling in de afgelopen drie maanden, maar positiever over de omzetverwachting voor komend kwartaal.