Modebedrijf Doniger Fashion Group is failliet verklaard

Bij Doniger, dat ontstond als doorstart van McGregor, zijn in totaal zeshonderd voltijdsbanen, waarvan ongeveer de helft in Nederland. Er zijn 53 winkels in Nederland en 22 in België, Frankrijk en Duitsland.

De winkels van de drie merken blijven voorlopig wel open. Dat gebeurt volgens curator om "de kansen op een succesvolle verkoop van de boedel en behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid te vergroten". Ook de webshops blijven vooralsnog in de lucht.

Het personeel werd donderdagochtend ingelicht. Zij worden volgens curatorwoordvoerder Van Wijk de komende weken door het UWV uitbetaald, met een wettelijk bepaald maximum van zes weken. De woordvoerder kan nog niets zeggen over hoeveel medewerkers daarna eventueel hun baan kunnen behouden. Dit hangt af van een eventuele verkoop.

McGregor

McGregor ging vorig jaar failliet als gevolg van een schuldenlast van tientallen miljoenen euro's. Het bedrijf maakte als Doniger Fashion Group een doorstart in afgeslankte vorm onder de voormalige eigenaars NIBC Bank, Marcel Boekhoorn, Jeroen Schothorst en Ben Kolff.

Die deden een bod van 26 miljoen euro, waarvan het grootste deel bestond uit het wegstrepen van openstaande vorderingen. Uiteindelijk hoefden ze slechts 1,8 miljoen euro over te maken.

Baan

De nieuwe directie bestond daarna uit twee (oud-)managers van het kledingbedrijf. Zo'n 370 van de destijds 500 Nederlandse medewerkers behielden hun baan.

Bij de afvloeiingsregeling ontsloeg Doniger vervolgens te veel oudere werknemers. Daar werd het bedrijf voor veroordeeld wegens leeftijdsdiscriminatie. Vakbond CNV was nog in onderhandeling over een vergoeding voor die ontslagen oud-werknemers.

Tegen CNV-bestuurder Roos Rahimi gaf Doniger al eerder toe bezig te zijn met het afstoten van de winkels. ,,Dit is een trieste zaak. Ik hoop niet dat dit faillissement een manier is om verder te snijden in het bedrijf.''

Over de manier waarop faillissementen worden gebruikt is Rahimi sceptisch. "Je ziet bij veel winkelketens dat ze pas worden overgenomen na een faillissement en dat dat wordt gebruikt om de kosten terug te brengen. Ik zou de politiek willen vragen om daar eens beter naar te kijken."