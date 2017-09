Modebedrijf Doniger Fashion Group vraagt uitstel van betaling aan

Het bedrijf heeft het uitstel maandag aangevraagd bij de rechtbank in Amsterdam, laat Doniger Fashion Group maandag weten.

Alle winkels van Gaastra, McGregor en Adam blijven voorlopig open. De surseance van betaling is ook verleend aan een reeks dochterbedrijven, zoals Adam Retail B.V..

De onderneming is goed voor zo'n zeshonderd voltijdbanen. Ongeveer de helft van de werkgelegenheid zit in Nederland.

Vreselijk

"Het is vreselijk voor alle werknemers dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. We hebben met z'n allen echt geknokt om het bedrijf overeind te houden, maar het is niet gelukt", stelt CEO Joep van Straaten van Doniger Fashion Group.

"We hebben geloof in onze sterke merken en we zullen alles in het werk stellen om een nieuwe toekomst voor de onderneming te vinden", aldus Van Straaten.

In Nederland, België, Frankrijk en Duitsland heeft het bedrijf 75 eigen winkels. Het gaat om 53 Nederlandse vestigingen.

McGregor

Doniger Fashion Group is de opvolger van de vorig jaar failliet verklaarde McGregor Fasion Group. Deze onderneming kwam in de problemen door een grote schuldenlast van tientallen miljoenen euro's. Alleen al leveranciers hadden nog 53 miljoen euro uitstaan bij McGregor.

McGregor Fashion Group maakte in 2016 een doorstart in afgeslankte vorm onder de naam Doniger Fashion Group. Het ging bij de overname in 2016 om alle McGregor- en Gaastra-merkactiviteiten, herenmodeketen Adam Menswear en de bedrijfskledingdivisie ETP. Er is in maandag overigens geen uitstel van betaling aangevraagd voor ETP.

Overname

Oud-eigenaren Marcel Boekhoorn, Jeroen Schothorst, Ben Kolff en NIBC Bank hebben de activiteiten van McGregor Fashion Group overgenomen. En twee oud-managers van McGregor hebben zitting genomen in de directie. Zo'n 370 van de 500 medewerkers in Nederland konden door de doorstart hun baan behouden.

Het bod van de oude aandeelhouders was 26 miljoen euro waard. Dat bestond voor het grootste deel uit het wegstrepen van openstaande vorderingen. Uiteindelijk moest ongeveer 1,8 miljoen euro worden overgemaakt, waarvan 1 miljoen voor het langer openhouden van de winkels tijdens de zoektocht naar een koper.