Daimler helpt Uber-concurrent Via bij stap naar Europa

Dat maakt het bedrijf maandag bekend.

Als eerste willen de bedrijven Uber in Londen naar de kroon steken. In een later stadium moeten dan andere steden in Europa volgen. Volgens persbureau Bloomberg komt het hoofdkantoor van de nieuwe Europese tak van Via in Amsterdam.

Via gaat in Europa taxiritten aanbieden in Mercedes Benz-busjes van Daimler. De ritten kunnen per app besteld worden, waarna gebruikers de auto delen om de kosten te drukken.

In de Verenigde Staten timmert het in 2013 opgerichte bedrijf al aan de weg in steden zoals New York, Chicago en Washington.

Daimler is niet de eerste grote autobouwer die brood ziet in de markt voor gedeelde taxidiensten. Vorige maand sloeg Toyota de handen ineen met de Aziatische aanbieder Grab, terwijl het bedrijf al langer een belang heeft in Uber.

Daimler heeft zelf met Car2Go een vergelijkbare dienst in bezit.