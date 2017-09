Warenhuisketen Hudson's Bay wil zich in Nederland onderscheiden met service

Dat laat manager Edo Beukema van Hudson's Bay maandag weten tijdens een persbezichtiging. Ook biedt het bedrijf extra diensten aan zoals een kapperszaak en het direct op maat maken van spijkerbroeken.

Dinsdag opent de eerste winkel van het Canadese bedrijf in Amsterdam. In de loop van de maand volgen verspreid over het land nog negen vestigingen en volgend jaar nog vier.

De winkel in Amsterdam richt zich primair op 18- tot 38-jarigen. Zo zijn er een grote sneakerafdeling en oplaadkluisjes voor telefoons.

Identiteit

Beukema benadrukt dat elke vestiging een eigen identiteit krijgt. In de winkel in Amsterdam is bijvoorbeeld meer rekening gehouden met toeristen. Ook is Hudson's in Nederland volgens Beukema wat hipper dan in Canada, waar de keten zijn oorsprong heeft.

Eerder werd al bekend dat topkok Ron Blaauw boven in het pand een op Tel Aviv geïnspireerd restaurant opent. Het restaurant Nacarat is de hele dag open.

De winkel in Amsterdam is nog niet helemaal af. De ingang via de kelderverdieping is nog niet gereed. Dat komt doordat de Noord-Zuidlijn, waar de ingang op uit zal komen, pas volgend jaar af is. Ook het gedeelte voor de verkoop van kinderkleding gaat later pas open.