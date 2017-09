Europese Commissie keurt noodlening aan Air Berlin goed

Dankzij de noodlening kan het bedrijf voorlopig blijven vliegen en dat is ook in het belang van de reizigers, meent de Europese Commissie.

Air Berlin vroeg medio augustus faillissement aan, nadat grootaandeelhouder Etihad zijn handen van het structureel verlieslatende bedrijf had afgetrokken.

Vluchten

Dankzij een noodkrediet van maximaal 150 miljoen euro van de overheid kunnen de vluchten voorlopig doorgaan. Dat komt de kans op een verkoop van gezonde onderdelen ten goede.

Aan de lening zijn strenge voorwaarden gesteld. Zo is duidelijk afgesproken dat de hulp tijdelijk van aard is en niet is bedoeld om Air Berlin als zelfstandig bedrijf op de been te houden. Daarom is volgens de Europese Commissie geen sprake van verstoring van de concurrentie.

Ryanair

Prijsvechter Ryanair had zich in Brussel beklaagd over de gang van zaken. Het Ierse bedrijf zei een een-tweetje te vermoeden tussen de Duitse staat en Lufthansa, dat op een groot deel van de vloot van Air Berlin zou azen. Daarmee zou de marktleider in Duitsland zijn toch al zeer machtige positie verder verstevigen.

Zelf behoorde Ryanair ook tot de gegadigden om een deel van de failliete boedel over te nemen. Topman Michael O'Leary liet vorige week evenwel weten dat het bedrijf afziet van een bod.

Daarbij beweerde hij opnieuw dat het biedingsproces niet eerlijk verloopt, omdat zou worden aangestuurd op een verkoop aan Lufthansa.

Germania

De Duitse luchtvaartmaatschappij en concurrent Germania probeert de lening aan Air Berlin via de rechter te blokkeren. Volgens het bedrijf zou de Duitse overheid Air Berlin hiermee bevoordelen.

De zitting staat gepland voor 15 september. Dat is ook de laatste dag waarop geïnteresseerde partijen hun bod op Air Berlin kunnen indienen.