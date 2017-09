China komt met strengere regels rondom handel in digitale valuta's

Een ICO is een manier voor startende bedrijven om kapitaal bij investeerders op te halen. Het is een soort tussenweg tussen crowdfunding en een aandelenemissie, zonder toezicht en zonder tussenkomst van bank of durfinvesteerders.

Beleggers ontvangen voor hun donatie een cryptomunt, bijvoorbeeld een bitcoin, en hopen dat die sterk in waarde zal stijgen.

Illegale uitgifte

De Chinese centrale bank heeft onderzoek gedaan en nu besloten streng op te treden. Het orgaan vermoedt dat er sprake is van illegale uitgifte van effecten en nog een hele rij andere niet-toegestane zaken.

China en andere landen zien cryptomunten als een bedreiging voor de financiële stabiliteit, onder meer omdat virtuele valuta's gevoelig zijn voor criminaliteit en het witwassen van geld en sterk in waarde schommelen.

Piramidespel

In de eerste helft van dit jaar kende China maar liefst 65 ICO's, waarvan er verschillende veel weg hadden van een piramidespel.

Leonhard Weese, president van de Bitcoin Association in Hongkong, trok afgelopen week in het FD al de vergelijking met pennystockfraude, waarbij malafide beleggers met nepnieuws de koersen van illiquide smallcapfondsen proberen op te drijven, om de winst later zelf te kunnen verzilveren.

De bitcoin ging maandag flink omlaag in waarde, tot onder de 4.400 dollar, overigens na een sterke opmars tot boven de 5.000 dollar in de afgelopen weken.