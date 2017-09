Aandeelhouders Air France-KLM eens met belang Delta en China Eastern

De samenwerkingspartners nemen ieder een aandelenbelang van 10 procent. De bedrijven krijgen in ruil voor hun investering een commissariszetel.

De aandelenverkoop levert Air France-KLM in totaal ruim 750 miljoen euro aan nieuw kapitaal op. Ongeveer een derde daarvan gebruikt de luchtvaartgroep om zelf een belang van 31 procent te nemen in het Britse Virgin Atlantic. De rest is bestemd voor het verlagen van schulden.

Extra opbrengsten

Tijdens een extra aandeelhoudersvergadering stemden de aandeelhouders met een ruime meerderheid voor de afspraken met Delta en China Eastern.

Die moeten zorgen voor een nog hechtere samenwerking en daarmee ook voor extra opbrengsten en kostenvoordelen. De passagier krijgt volgens het bedrijf een nog ruimere keuze aan vluchten.

Miljardenomzet

Air France-KLM en Delta bieden samen al jaren vluchten aan tussen Europa en de Verenigde Staten, met doorverbindingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Die joint venture is goed voor een miljardenomzet. Een stuk kleinschaliger is de luchtbrug met Shangai die wordt onderhouden samen met China Eastern.

Onvrede

Onder de aandeelhouders was wel wat onvrede over de prijs van 10 euro per aandeel die Delta en China Eastern betalen. Dat is minder dan Air France-KLM momenteel op de beurs waard is.

Maar wanneer naar de gemiddelde koers het afgelopen jaar gekeken wordt, betalen de nieuwe investeerders volgens het bedrijf juist een premie.