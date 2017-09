'Ziggo en KPN nemen verdere voorsprong op internetmarkt'

Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper maandag.

Ziggo is nog altijd de grootste aanbieder van internet in Nederland. Eind juni was het bedrijf verantwoordelijk voor ongeveer 43,5 procent van het aantal aansluitingen. Dat komt neer op een stijging met 0,3 procent tot 3,2 miljoen abonnees.

Nummer twee KPN zag zijn marktaandeel ook met 0,3 procent stijgen tot 40,5 procent van het totaal. Aan het einde van het tweede kwartaal telde Nederland ongeveer 7,35 miljoen breedbandaansluitingen.

De grote twee snoepten vooral marktaandeel af van kleinere spelers. Het totaal aantal breedbandaansluitingen nam in de periode maar fractioneel toe.

Marktverzadiging

De groeivertraging komt volgens de onderzoekers vooral door de toenemende marktverzadiging. Zo'n 94 procent van de huishoudens heeft een breedbandaansluiting.

Voor het hele jaar gaat Telecompaper uit van een groei van het aantal aansluitingen met meer dan 1 procent. In 2016 groeide het aantal aansluitingen ten opzichte van een jaar eerder met 2,6 procent.

Omzet

De omzet uit breedbandaansluitingen kwam in het tweede kwartaal uit op 474 miljoen euro, nagenoeg gelijk aan de opbrengsten in het eerste kwartaal. Voor het hele jaar verwacht Telecompaper een lichte omzetgroei, mede door de prijsverhogingen van KPN en zijn merken en Ziggo per 1 juli dit jaar.

Gevestigde namen zoals Tele2 en Online.nl verloren klanten en marktaandeel. T-Mobile, goed voor 2,5 procent van de markt, wist 8.000 extra abonnees te binden en heeft nu 184.000 afnemers.