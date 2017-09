Brancheorganisaties bezorgd om banen bij vrachtvervoer Schiphol

Volgens brancheorganisaties evofenedex, ACN en TLN dreigen duizenden banen en het vestigingsklimaat in Nederland in het geding te komen. Donderdag is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de luchtvaart.

De organisaties stellen dat er "een reële kans" is dat een groot aantal vrachtvluchten vanaf Schiphol dit najaar geschrapt kan worden om meer ruimte te maken voor passagiersvluchten.

Maar dat zou volgens de organisaties betekenen dat bijvoorbeeld bloemen-, farmacie- en hightechbedrijven die in Nederland zijn gevestigd naar buitenlandse luchthavens zouden moeten uitwijken met hun producten, wat veel administratieve en logistieke problemen veroorzaakt.

Daarnaast zouden kennis en banen verschuiven naar luchthavens in België, Duitsland en Frankrijk, vrezen de organisaties. Vrachtvluchten vertegenwoordigen weliswaar slechts 3,5 procent van alle vluchten op Schiphol, maar leveren wel een vijfde van de 70.000 arbeidsplaatsen op Schiphol op.