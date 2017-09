Oud-president centrale bank India waarschuwde voor schrappen bankbiljetten

Rajan schrijft in zijn boek 'I do what I do' dat hij in februari van 2016 om zijn mening werd gevraagd over het plan, meldt persbureau Bloomberg zondag.

Hij maakte duidelijk dat er mogelijk voordelen zijn op de lange termijn, maar dat de kosten op korte termijn wel eens groter konden uitvallen.

De maatregel werd op 8 november door de premier afgekondigd en had als gevolg dat plotseling 86 procent van alle bankbiljetten in omloop niet meer geldig waren. De economie was niet voorbereid om alle biljetten om te wisselen. Er ontstonden enorme rijen voor de banken. Veel Indiërs kregen hun loon uitbetaald in deze biljetten.

Modi riep toen veel Indiërs op om elektronisch te bankieren. Onlangs bleek dat Indiërs bijna 99 procent van alle geschrapte biljetten ook ingeleverd hebben in de laatste tien maanden. De belastingopbrengsten zijn ook gestegen en er worden meer digitale betalingen gedaan.