'Oud-topman Optima dagvaardt Belgische bank'

Dat meldt de Belgische krant De Standaard zaterdag. De dagvaardiging zou binnenkort bij de NBB in de bus vallen, zo meldt de krant.

De gevallen topman gaat hiertoe over nadat de curatoren naar de rechtbank zijn gegaan om P. aan te spreken op zijn zogeheten "eenzijdige verbintenis" van 20 miljoen euro. Zij stellen dit geld nodig te hebben om de verliezen van Optima binnen de perken te houden.

P. wil nu dat de NBB voor de financiering opdraait. Met zijn dagvaarding wil de ex-topman de NBB daarom als schuldige van het faillissement aanwijzen.

Bankrun

De Belg ging de miljoenenverbintenis in 2014 aan met de NBB, die als toezichthouder fungeert. De NBB vreesde ervoor dat de afbouw van de kredietportefeuille van Optima zou zorgen voor grote verliezen en dat er een zogeheten bankrun zou ontstaan.

Bij zo'n bankrun willen veel rekeninghouders tegelijkertijd hun geld opnemen, waardoor de liquiditeit van de bank acuut wordt aangetast. P. wijst erop dat de kredietportefeuille in 2015 in "belangrijke mate" afgebouwd is, terwijl er geen bankrun ontstond.

Faillissement

Optima Bank ontstond uit een overname van de Ethias Bank door verzekeraar Optima in 2011. Al snel bleek dat de bankactiviteiten weinig succesvol waren, wat volgens de bank te maken had met bankheffingen en de lage rente. De bank besloot daarop in 2014 de traditionele bankactiviteiten af te bouwen.

De in Gent gevestigde bank vroeg in 2016 faillissement aan.

P. werd dit voorjaar vervolgd voor grootschalige belastingfraude. Hij kreeg onder meer vier maanden onvoorwaardelijke celstraf opgelegd en een boete van 1,5 miljoen euro.