Akkoord Oost-Timor en Australië maakt weg vrij voor offshoreproject

Dat heeft het Permanente Hof van Arbitrage (PCA) in Den Haag zaterdag bekendgemaakt.

In een persbericht laat het PCA weten dat de details vertrouwelijk blijven totdat de overeenkomst in oktober volledig is uitgewerkt. De onderhandelingen begonnen vorig jaar in Denemarken en leidden op 30 augustus tot een akkoord.

Oost-Timor is een voormalige Portugese kolonie die door Indonesië werd bezet, nadat Portugal zich had teruggetrokken. Het land werd in 1999 onafhankelijk, maar het conflict met Australië over de zeegrens en de rechten op gasvoorraden onder de zeebodem remde de ontwikkeling van het land.

De waarde van de voorraden in het gasveld Greater Sunrise wordt geschat op ruim 30 miljard euro.