Ook Zoetermeer wil af van Eneco-aandelen

Eneco is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. Die kijken naar hun aandeelhouderschap vanwege de recente splitsing van Eneco in een netwerk- en een leverbedrijf. Daardoor staat het aandeelhouders vrij om de stukken te verkopen, omdat Eneco door de splitsing geprivatiseerd mag worden.

Rotterdam, Den Haag en Dordrecht maakten eerder al bekend het belang in Eneco te willen verkopen. Het trio is samen al goed voor meer dan de helft van de aandelen. Het gemeentebestuur van Amstelveen deed eerder een dringend beroep op andere gemeenten om niet in te stemmen met een verkoop.