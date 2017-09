Ingenieursbureau Arcadis doet inspecties in Houston na orkaan Harvey

Het bedrijf is onder meer gevraagd om inspecties te doen bij twee waterzuiveringsinstallaties in Houston, bevestigde een woordvoerder.

Bovendien heeft een groot detailhandelsbedrijf Arcadis benaderd om na te gaan of het water dat in zijn winkels in de zwaar getroffen Texaanse stad uit de kraan komt, nog geschikt is om te drinken. Namen van klanten kon de zegsman niet noemen, bedragen evenmin.

Arcadis is verder in gesprek met meerdere bestaande klanten in de regio over mogelijke klussen. Te denken valt aan inspecties van wegen en bruggen in opdracht van aanbieders van openbaar vervoer, of controles op de aanwezigheid van asbest of schimmelvorming in gebouwen die beschadigd zijn geraakt.

''Wij verwachten dat die gesprekken zeker meer werk zullen opleveren'', aldus de zegsman. ''Al zit de concurrentie natuurlijk ook niet stil.'' Verder denkt Arcadis bedrijven te kunnen helpen bij het indienen van eventuele schadeclaims tegen de federale overheid. Daar is haast bij want zij hebben daarvoor maar zestig dagen de tijd.