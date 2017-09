Ex-topman DSM Peter Elverding overleden

In 2005 werd hij verkozen tot topman van het jaar. Hij overleed volgens zijn familie na een kort ziekbed op 31 augustus, op 68-jarige leeftijd in Maastricht.

De geboren Eindhovenaar werkte voor hij de scepter zwaaide bij DSM onder meer bij AkzoNobel en De Bijenkorf. Bij dat laatste bedrijf maakte hij indruk als saneerder zonder dat hij de vakbonden tegen zich in het harnas joeg. In zijn jonge jaren was Elverding, die rechten studeerde in Amsterdam, zelf ook actief in de vakbeweging.

Elverding vervulde na zijn topbaan bij DSM verschillende commissariaten, bij onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) en de Universiteit Maastricht.

Ook was Elverding lid van het dagelijks bestuur van de Chamber of Commerce Nederland en had hij toezichthoudende functies bij de Nederlandse Gasunie, Q-Park, Océ, BAM en FrieslandCampina. Een opvallend commissariaat was bij ING, waar hij in totaal zeven jaar lid van de raad van commissarissen is geweest waaronder een aantal maanden 'namens' de Staat, na de overheidssteun van het financiële concern.

In april 2007 werd Elverding onderscheiden tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor de ontwikkeling van de Nederlandse en internationale chemische industrie.