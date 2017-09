Outletcentrum Batavia Stad verkoopt fors meer in eerste zes maanden

Ook het aantal bezoekers ging omhoog. Het merkenoutletcenter breidde dit jaar fors uit van ruim honderd naar zo'n honderdvijftig winkels.

Het aantal bezoekers van Batavia Stad lag van januari tot en met juni 12 procent hoger dan de eerste twee kwartalen van 2016. De verkopen deden het met een stijging van 14 procent nog iets beter.

Batavia Stad zet hard in op bezoekers van buiten de Europese Unie. Die geven bij hun bezoek namelijk drie keer zoveel uit als Nederlandse winkelbezoekers, laat directeur Patrick Jansen weten.

De grootste groep shoppers van buiten de EU die naar Lelystad gaat, komt uit China. Ook Egyptenaren en Indonesiërs komen graag naar Flevoland, evenals bezoekers uit Israël, India, Rusland en Maleisië.

Batavia Stad is onderdeel van VIA Outlets, dat een portfolio van tien outletcentra in acht Europese landen heeft. De vermogensbeheerder voor Nederlandse pensioenfondsen APG is één van de belangrijkste investeerders in VIA Outlets, dat in totaal meer dan duizend winkels beheert.