Bouwbedrijf VolkerWessels boekt hogere winst

Dat betekent een stijging met liefst 112 procent ten opzichte van een jaar eerder, maakt de onderneming donderdag bekend.

De winstgroei komt deels door betere operationele prestaties, maar ook vielen rentelasten beduidend lager uit. De omzet steeg op jaarbasis met 4 procent tot 2,7 miljard euro.

Orderboek

Daarnaast was het orderboek van het bouwbedrijf beter gevuld. Momenteel ligt er nog voor 8,4 miljard euro aan werk op de plank, dat is 8 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens De Ruiter blijven de vooruitzichten voor het bouwbedrijf goed. De economische ontwikkelingen zijn volgens hem gunstig en ook de rentestructuur zal niet snel veranderen.

Vergunningen

De ''bottleneck" qua bouwprojecten zit hem volgens hem vooral in het vergunningentraject bij gemeenten. In Nederland moeten jaarlijks tachtigduizend tot honderdduizend woningen worden gebouwd om aan de vraag te voldoen. ''Aan dat aantal komen we nog niet", aldus De Ruiter.

Over de hele breedte zaten de resultaten van VolkerWessels in de lift. In het Verenigd Koninkrijk werden de financiële prestaties van het bouwbedrijf gedrukt door de waardedaling van het Britse pond.

Ook kampte het bedrijf met vertragingen bij projecten. Wel heeft VolkerWessels fors meer Britse opdrachten op de plank liggen dan een jaar eerder.