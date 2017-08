Beter Bed ziet tweede helft 2017 met vertrouwen tegemoet

De winstgevendheid zal mede daardoor verder verbeteren, verwacht het bedrijf. In de eerste jaarhelft ging het bedrijfsresultaat met een kleine 3 procent omhoog naar 17,5 miljoen euro.

De nettowinst viel met 7,5 miljoen euro wel 11 procent lager uit dan een jaar eerder, maar dat komt volgens het bedrijf door wijzigingen in de Duitse belastingwetgeving. Eerder al maakte Beter Bed bekend dat de omzet met 6,7 procent is toegenomen tot 210 miljoen euro.

In Duitsland is de omzet in de eerste helft van 2017 licht gestegen. Het is de eerste toename na jaren waarin Beter Bed de verkopen in zijn belangrijkste markt flink onder druk zag staan. In de tweede jaarhelft zal de groei daar verder aantrekken, denkt het bedrijf.