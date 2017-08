'Nederland heeft mogelijk sneller buitenlands gas nodig'

In het snelste scenario is Nederland al in 2021 een gasimporteur. Andere scenario's komen uit op acht of twaalf jaar, concludeert TNO na onderzoek. In de Nationale Energieverkenning 2016 wordt nog uitgegaan van op zijn vroegst in 2030.

Nederland voorziet al decennia in de eigen gasbehoefte en verdient daarnaast miljarden euro's met de export van gas. De gaswinning is de laatste jaren echter steeds verder teruggeschaald vanwege aardbevingen in het winningsgebied in Groningen.

Als de productie verder wordt beperkt en de exploratie wordt gestaakt, dan moet Nederland binnen vier tot zes jaar aan het infuus, zo komt naar voren uit het onderzoek. TNO benadrukt dat er een hoop onzekere factoren zijn die de voorspellingen beïnvloeden.

Probleem

Een probleem bij het importeren van gas is dat Nederlandse huishoudens nu zijn ingesteld op zogeheten laagcalorisch aardgas. Internationaal wordt alleen hoogcalorisch gas aangeboden.

Dat betekent dat het gas moet worden aangelengd of dat huishoudelijke installaties moeten worden vervangen. De industrie en energiecentrales gebruiken wel al hoogcalorisch gas.

Het importeren van gas is verder geen probleem. Dat kan met schepen of via pijpleidingen. Wat wel lastig is volgens TNO, is de overgangsfase als Nederland geleidelijk meer overgaat van aardgas op hernieuwbare energie.

"De overheid zal de omschakeling van exporteur naar importeur moeten faciliteren en er adaptief beleid voor voeren zodat de markt duidelijkheid heeft voor de langere termijn", zegt TNO.