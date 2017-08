Ierse bank PTSB krijgt eerste boete ECB om kastekort

Het is voor het eerst dat de ECB een dergelijke boete uitdeelt sinds zij in 2014 verantwoordelijk werd voor het toezicht op de Europese bankensector.

PTSB voldeed volgens de toezichthouder tussen oktober 2015 en april 2016 niet aan de zogeheten liquiditeitseisen. De strengere regels werden geïntroduceerd in de nasleep van de financiële crisis, vooral om herhaling te voorkomen. Het banksysteem ging daarbij langs de rand van de afgrond. Nu moeten banken voldoende geld in kas houden om plotselinge tegenslagen te kunnen opvangen.

Volgens PTSB was er in de maanden dat ze te weinig geld in kas had sprake van een misinterpretatie van nieuwe regels, waarbij nimmer sprake was van een verslechtering van de financiële positie.