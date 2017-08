'Gamma en Karwei mogelijk in de verkoop'

CRH heeft volgens de krant zijn betrokkenheid bij Intergamma de afgelopen tijd tegen het licht gehouden. De belangrijkste overweging om na te denken over een verkoop zou zijn dat de eigendomsstructuur van Intergamma nogal complex is.

Het aan de beurs van Londen genoteerde CRH is met een belang van 49 procent de grootste aandeelhouder. Individuele winkeleigenaren, die in totaal 221 vestigingen bestieren, hebben samen een belang van 43 procent. De overige aandelen zijn in handen van het bestuur en van de Franse doe-het-zelfketen Bricorama.

België

Media in België, waar Intergamma ook bouwwinkels heeft onder de vlag van Karwei en Gamma, maakten eerder deze maand al melding over onvrede bij CRH. Plannen om meer zeggenschap te krijgen stuitten echter op verzet bij de overige aandeelhouders.

CRH, het grootste bedrijf van Ierland, kocht zich in 2003 voor 646 miljoen euro in bij Intergamma. In totaal zijn er ongeveer 380 Karwei- en Gamma-winkels in Nederland en België.