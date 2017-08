'Europese Unie biedt geen steun aan eiersector'

Na de ontdekking van de fipronilbesmetting zijn miljoenen eieren vernietigd, waardoor de prijzen omhoog zijn gegaan. ''Daardoor wordt niet voldaan aan de voorwaarden om specifieke steunmaatregelen in gang te zetten", laten EU-bronnen weten.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) sprak donderdag in een Kamerdebat de hoop uit dat de EU geld zou vrijmaken om de reputatie van het Nederlandse ei te herstellen.

Tegelijkertijd praatte de Europese Commissie in Brussel de lidstaten bij over de situatie op de markt voor eieren. Daaruit bleek dat Van Dams hoop ongegrond is.

Promotiecampagnes stonden overigens niet apart op de agenda van het overleg. Dat onderwerp zullen de lidstaten in een later stadium bespreken, aldus de ingewijden. De EU-landbouwministers komen volgende maand bijeen om lessen te trekken uit de affaire.

Nederlandse pluimveebedrijven hebben tot nu toe zo'n 33 miljoen euro schade geleden, meldde Van Dam deze week. De boeren houden het op 50 miljoen euro. Het water staat sommigen aan de lippen.

Zij pleiten voor een noodfonds en zijn teleurgesteld dat het kabinet hun niet tegemoetkomt.