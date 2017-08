'Bitcoin ongeschikt als vervanger van geld'

Dat stellen onderzoekers van ABN Amro MeesPierson in een vrijdag gepubliceerd onderzoek.

Volgens hen is virtueel geld vooral een risicovolle belegging. Een koersbeweging van 10 procent of meer per dag is geen uitzondering bij de zogenoemde cryptocurrencies. Centrale banken streven juist naar stabiliteit in het financiële systeem.

''Wanneer bijvoorbeeld salarissen worden uitbetaald of er is een schuld aangegaan in bitcoins, dan kan een drastische waardeverandering ongunstig uitpakken", schrijven de onderzoekers in het rapport.

Grote koersbewegingen zorgen ook voor financiële onzekerheid, wat fnuikend kan zijn voor het vertrouwen van consumenten en producenten.

ABN Amro krijgt geregeld vragen over cryptocurrencies. De bank geeft momenteel geen advies over de digitale munten. Ook kunnen ze niet als belegging via de bank worden aangeschaft.